Набиуллина заявила о замедлении роста цен на технику

В ходе пресс-конференции она указала, что регулятор фиксирует замедление роста цен на товары, «которые зависят от валютного курса».

«Прежде всего это касается смартфонов и бытовой техники», - заключила Набиуллина.

Ранее директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что цены на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырастут на 20-25% к концу 2025 года, в том числе из-за влияния курса валют на стоимость запчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».