Набиуллина заявила о замедлении роста цен на технику

В декабре 2024 года фиксировалось укрепление рубля, что безусловно является дезинфляционным фактором. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Набиуллина назвала инфляцию в 10% «неприемлемо высокой»

В ходе пресс-конференции она указала, что регулятор фиксирует замедление роста цен на товары, «которые зависят от валютного курса».

«Прежде всего это касается смартфонов и бытовой техники», - заключила Набиуллина.

Ранее директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что цены на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырастут на 20-25% к концу 2025 года, в том числе из-за влияния курса валют на стоимость запчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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