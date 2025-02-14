Набиуллина заявила о замедлении роста цен на технику
В декабре 2024 года фиксировалось укрепление рубля, что безусловно является дезинфляционным фактором. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции она указала, что регулятор фиксирует замедление роста цен на товары, «которые зависят от валютного курса».
«Прежде всего это касается смартфонов и бытовой техники», - заключила Набиуллина.
Ранее директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что цены на ремонт и обслуживание автомобилей в России вырастут на 20-25% к концу 2025 года, в том числе из-за влияния курса валют на стоимость запчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru