Набиуллина призвала отказаться от административного ограничения цен

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала быстрее отказываться от административного ограничения цен, передает РИА Новости.

По ее словам, это искажает индикаторы цен и не дает стимулов развивать производство.

Набиуллина добавила, что демпфирующий механизм, аналогичный тому, что применяется на рынке нефтепродуктов, показал свою эффективность, однако он должен быть бюджетно-нейтральным.

В среду ранее сообщалось, что российское правительство выделило 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Власти рассчитывают, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тысяч тонн сахара и 600 тысяч литров масла. Отмечается, что трансферты будут распределять на основании поступивших от регионов заявок.

Согласно утвержденным правилам предоставления выплат, зафиксировавшим цены производителям частично компенсируют затраты из расчета 10 рублей на литр масла и 5 рублей на килограмм сахара.

Правительство РФ, ряд производителей и ретейлеров в декабре 2020 года заключили соглашения о предельной стоимости подсолнечного масла и сахарного песка. По условиям договоров, розничная цена масла должна составлять не более 110 рублей за литр, сахара — не более 46 рублей за килограмм. Позже соглашение о стабилизации цен на сахар было продлено до 1 июня, на подсолнечное масло – до 1 октября.

