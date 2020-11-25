Набиуллина не исключила дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российский бюджет достаточно устойчив к рискам, сообщает ТАСС.

Выступая в Госдуме, Набиуллина отметила, что у регулятора есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику. «У нас ещё ставки далеки от нуля. У нас есть возможность, пространство снижать процентные ставки», - добавила она.

Также глава ЦБ РФ заявила, что российский бюджет достаточно устойчив, благодаря низкому дефициту и низкому государственному долгу, даже с учётом бюджетных заимствований, которые в 2020 году были значительно больше.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, передаёт RT. В пресс-службе регулятора отметили, что инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%.

