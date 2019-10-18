Набиуллина не исключает более резкое снижение ключевой ставки

Центральный банк РФ может пойти на более решительное изменение ключевой ставки. Об этом заявила в интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что, как правило, регулятор предпочитает изменять ставку незначительно - на 25 базисных пунктов. Однако, по словам Набиуллиной, на ситуацию могут повлиять данные по инфляции.

Глава ЦБ уточнила, что текущая инфляция несколько ниже прогнозной оценки Центробанка и составляет около 3,8%. По словам Набиуллиной, проинфляционные факторы конца прошлого года – начала нынешнего пропали, поэтому появилась возможность для дальнейшего понижения ставки.

Совет директоров Центробанка 6 сентября объявил о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7%. Это было третье понижение за текущий год. Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике состоится 25 октября.

