Набиуллина допустила приближение доли продаж валютной выручки к 100%

«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», — указала председатель регулятора.

Согласно статистике Центробанка, похожие показатели — 98% — последний раз наблюдались в марте, отмечает RT. При этом в октябре 2022 года чистые продажи валюты экспортерами составляли 107%.

Как отметила Набиуллина, на рост доли продаж валютной выручки влияет несколько факторов. В частности, это повышение цен на нефть в предшествующие месяцы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов разовые факторы.

«Плюс к этому мы видим, что некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам ... начали брать валютные кредиты, а потом валюту продавать, чтобы оплачивать свои рублевые расходы», — указала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что на ситуацию также повлиял указ президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми крупнейшими экспортерами, действующий в текущей редакции до 11 апреля 2024 года, пишет Ura.ru.

