Набиуллина допустила приближение доли продаж валютной выручки к 100%
Доля чистых продаж валютной выручки экспортерами в РФ может приблизиться к 100% по итогам ноября. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», — указала председатель регулятора.
Согласно статистике Центробанка, похожие показатели — 98% — последний раз наблюдались в марте, отмечает RT. При этом в октябре 2022 года чистые продажи валюты экспортерами составляли 107%.
Как отметила Набиуллина, на рост доли продаж валютной выручки влияет несколько факторов. В частности, это повышение цен на нефть в предшествующие месяцы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов разовые факторы.
«Плюс к этому мы видим, что некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам ... начали брать валютные кредиты, а потом валюту продавать, чтобы оплачивать свои рублевые расходы», — указала глава ЦБ.
Набиуллина добавила, что на ситуацию также повлиял указ президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми крупнейшими экспортерами, действующий в текущей редакции до 11 апреля 2024 года, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru