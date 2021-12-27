Набиуллина исключила контроль ЦБ за платежами физлиц

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала сообщения в СМИ о том, что ЦБ намерен осуществлять контроль за переводами физических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что ЦБ намерен начать отслеживать все денежные переводы между гражданами. Отмечалось, что регулятор будет запрашивать у банков соответствующую информацию, в том числе персональные данные физлиц.

По словам главы ЦБ, тотальный контроль за платежами физических лиц или малого, среднего бизнеса не планируется «ни в коем случае». Она пояснила, что речь идет о работе ЦБ с рядом банков, у которых регулятор может запросить обезличенный реестр платежей при подозрении проведения нелегальных платежей через финансовую организацию.

