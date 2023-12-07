Глава Минфина анонсировал плавную отмену валютных ограничений

Меры по ограничению валютных операций, введённые осенью нынешнего года носят временный характер и постепенно будут отменяться. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на форуме ВТБ.

По словам главы ведомства, обязательные продажи валютной выручки экспортёрами и её репатриации уже дали положительный эффект. Финансово-экономический блок кабинета министров заинтересован в отмене ограничений на движения капитала.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина ещё раз озвучила насторожённое отношение регулятора к валютным ограничениям за исключением «зеркальных» мер и связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

