Глава Минфина анонсировал плавную отмену валютных ограничений
Меры по ограничению валютных операций, введённые осенью нынешнего года носят временный характер и постепенно будут отменяться. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на форуме ВТБ.
По словам главы ведомства, обязательные продажи валютной выручки экспортёрами и её репатриации уже дали положительный эффект. Финансово-экономический блок кабинета министров заинтересован в отмене ограничений на движения капитала.
В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина ещё раз озвучила насторожённое отношение регулятора к валютным ограничениям за исключением «зеркальных» мер и связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru