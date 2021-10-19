На Украине усомнились в срыве сертификации «Северного потока-2»
Участие украинской компании «Нафтогаз» в сертификации газопровода «Северный поток-2» вряд ли помешает этому процессу. Таким мнением поделилась бывший омбудсмен Украины, экс-представитель страны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская.
Ранее стало известно, что Украина подала заявку на участие в сертификации оператора трубопровода. В «Нафтогазе» считают, что выдача разрешения компании-оператору проекта Nord Stream 2 якобы нарушит европейское законодательство.
Лутковская объяснила, что украинская сторона намерена войти в комиссию по сертификации, «чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации».
«Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?» — отметила экс-омбудсмен в эфире телеканала «Украина 24».
Лутковская напомнила о проблемах страны в сфере энергетики, в частности, нехватке угля, и призвала думать «не о том, чтобы навредить кому-то, а начинать думать о том, а как будет Украина».
По словам бывшего омбудсмена, у других стран-участников процесса сертификации «Северного потока-2» «за спинами находятся граждане их стран», которые понимают, что газопровод позволит получать газ дешевле, развивать экономику и не бояться остановки предприятий «и тому подобного».
«Сможет их убедить "Нафтогаз"? Я сомневаюсь», — заключила Лутковская.
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