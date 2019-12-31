На Украине намерены отделить энергосистему от России к 2023 году

Украинскую энергосистему намерены отделить от российской и белорусской к 2023 году. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам украинского чиновника, энергосистема Украины станет частью европейской. Гончарук также отметил, что в настоящее время подписаны все необходимые для этой цели документы.

Ранее в декабре украинский лидер Владимир Зеленский одобрил поправки в закон "О рынке электрической энергиии", запрещающие импорт электричества из РФ на Украину по двусторонним соглашениям.



