На Украине намерены отделить энергосистему от России к 2023 году
Украинскую энергосистему намерены отделить от российской и белорусской к 2023 году. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам украинского чиновника, энергосистема Украины станет частью европейской. Гончарук также отметил, что в настоящее время подписаны все необходимые для этой цели документы.
Ранее в декабре украинский лидер Владимир Зеленский одобрил поправки в закон "О рынке электрической энергиии", запрещающие импорт электричества из РФ на Украину по двусторонним соглашениям.
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