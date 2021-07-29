На Украине допустили полное прекращение транзита российского газа

Компания «Оператор ГТС Украины» допускает полное прекращение «Газпромом» транзита газа в Европу через украинскую территорию. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава оператора Сергей Макогон.

«Мы рассматриваем сценарий — даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», — приводит слова Макогона РИА Новости.

Как отметил глава «Оператора ГТС Украины», российский концерн перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через трубопровод «Северный поток-2», из-за чего объемы транспортировки топлива через центральный коридор снизились. Кроме того, в рамках оптимизации мощностей «Газпром» закрыл несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину.

Также Макогон заявил, что у Киева есть «очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против "Северного потока-2"», пишет News.ru. Глава оператора отметил, что под соглашением США и Германии по трубопроводу нет подписей, и оно представляет собой простую декларацию.

