На севере Москвы реализуют девять проектов комплексного развития территорий

В Северном административном округе Москвы реализуются девять проектов комплексного развития территорий общей площадью более 178 гектаров. Об этом рассказал и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем инвестиций в развитие проектов может составить более 347 миллиардов рублей, а ежегодный бюджет – свыше 15 миллиардов рублей», - сказал Ефимов.

По итогам реорганизации площадок будет создано более 41 тысячи рабочих мест, добавил он.

В рамках реализации проектов проводится реорганизация участков экс-промзон «Коровино», «Братцево», «Автомоторная», «Вагоноремонт» и «Дегунино-Лихоборы», а также неффективно используемых территорий в Дмитровском проезде и на улице Новая Ипатовка.

Исполняющий обязанности министра Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман тометил, что на объектах предусмотрена постройка более 2,2 миллиона квадратных метров жилья. На севере Москвы появится семь детских садов для более чем 1,6 тысячи воспитанников, и столько же школ, в которых будут обучаться 3,7 тысячи учеников.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются городские кварталы, где на месте промзон и неэффективно используемых участков возводятся жилье, дороги и другая инфраструктура. На сегодняшний день столица насчитывает 188 проектов КРТ.

