На программу «Земский учитель» направят более 3,2 млрд рублей

Свыше 3,2 млрд рублей выделят на реализацию программы «Земский учитель» в ближайшие два года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период двух последующих лет, на реализацию программы предусмотрено 599 420 тыс. рублей в 2025-м, 1 314 966,4 тыс. — в 2026-м, 1 314 966,4 тыс. — в 2027-м.

«В 2025-2027 годы планируется закрыть более 3 тысяч вакансий учителей», — отмечается в сообщении.

По поручению президента Владимира Путина программу «Земский учитель» продлили до 2030 года.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запустить программу «Земский воспитатель» по аналогии с «Земским учителем», чтобы привлечь специалистов в детские сады, напоминает RT.

