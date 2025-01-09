На программу «Земский учитель» направят более 3,2 млрд рублей
Свыше 3,2 млрд рублей выделят на реализацию программы «Земский учитель» в ближайшие два года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период двух последующих лет, на реализацию программы предусмотрено 599 420 тыс. рублей в 2025-м, 1 314 966,4 тыс. — в 2026-м, 1 314 966,4 тыс. — в 2027-м.
«В 2025-2027 годы планируется закрыть более 3 тысяч вакансий учителей», — отмечается в сообщении.
По поручению президента Владимира Путина программу «Земский учитель» продлили до 2030 года.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запустить программу «Земский воспитатель» по аналогии с «Земским учителем», чтобы привлечь специалистов в детские сады, напоминает RT.
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