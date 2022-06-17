На Портале поставщиков появилась площадка товарной кооперации

Площадка товарной кооперации на Портале поставщиков даст возможность производителям из России и дружественных стран реализовать свою продукцию в цифровом формате, а потребителям ее покупать. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, ресурс поможет поставщикам найти нужное сырье, производителей и партнеров. Щербаков отметил, что на сегодняшний день на Портале их 266 тысяч со всей России. Так, для работы на площадке нужна будет только регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

«Сейчас новый сервис работает в полном объеме, для регистрации достаточно перейти в соответствующий раздел», – сказал Щербаков и подчеркнул, что на основе предложений производителей будет создан каталог российской и доступной иностранной продукции, а также список товаров, производство которых можно развернуть в стране.

В свою очередь руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что площадка товарной кооперации является не просто «витриной продукции», а полноценным выстроенным бизнес-процессом. По его словам, информация о производителях проходит обязательную проверку, а потребитель может быть уверен в добросовестности.

При этом руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что площадка будет полезна как предприятиям из Москвы, так и из регионов. Он отметил, что в российской столице функционируют более трех тысяч предприятий, которые нуждаются в проверенных поставщиках.

Сервис будет абсолютно бесплатным. При этом служба поддержки площадки круглосуточно будет решать технические вопросы.

