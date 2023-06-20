На пересадке между станциями метро «Авиамоторная» идет монтаж эскалаторов
Монтаж четырех эскалаторов длиной 40 метров ведется на пересадке со станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро на одноименную станцию Калининской ветки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Эскалаторы позволят пассажирам спуститься из распределительного зала «Авиамоторной» в ведущий на станцию желтой ветки подземный переход.
«К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы – оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа», – подчеркнул Бочкарев.
В наклонном ходе эскалаторов уже полностью выполнены отделочные работы, смонтированы водоотводящие зонты.
Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, пересадка имеет сложную структуру из-за разницы в глубине заложения станций БКЛ и Калининской линии. Кроме того, пространство в зоне строительства ограниченное. Кравцов указал, что примыкающий к платформенному участку станции БКЛ распределительный зал состоит из трех уровней.
«На текущий период два нижних технических уровня завершаются в монолите, после этого начнется устройство основных конструкций верхнего, пассажирского, уровня, по которому можно будет пройти к эскалаторам», – подчеркнул гендиректор «Мосинжпроекта».
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