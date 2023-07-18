На «Иннопроме» обсудили влияние промдизайна на развитие промышленности

На международной промышленной выставке «Иннопром» прошел круглый стол, на котором участники обсудили место промдизайна в производственном секторе экономики, а также оценили его роль в развитии индустрии. Об этом сообщила замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

В круглом столе, кроме Степановой, также приняли участие первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, глава департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев, шеф-дизайнер АО «Трансмашхолдинг» Евгений Маслов и глава департамента промышленности Минэкономразвития и промышленности Ульяновской области Дина Степанова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об учреждении в городе премии «Лучший промышленный дизайн России». Ее задача – популяризировать промдизайн среди производственных предприятий страны и стимулировать его развитие.

Церемония награждения лауреатов дебютной премии состоится в конце августа в Москве. Номинации: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип», а также «Приз зрительских симпатий». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Промышленный дизайн в Москве».

