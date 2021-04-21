На инфраструктурные кредиты будет выделено полтриллиона рублей

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил меры поддержки регионов, у которых есть коммерческие задолженности.

«Прежде всего, надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта российской Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с последствиями эпидемии. Предлагаю их пролонгировать также до 2029 года», - заявил президент, обращаясь к парламенту.

Путин предложил предоставить региональным субъектам «принципиально новый источник развития» - инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.

«Власти поддержат регионы, которые проводили взвешенную долговую политику. Таким образом, чем меньше у субъекта РФ будет долгов, тем больше инфраструктурных кредитов он получит», - сообщил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что до 2023 года регионы получат 500 миллиардов рублей на инфраструктурные кредиты.

