На форуме «Сделано в России» приняли участие около 20 московских компаний
В международном экспортном форуме «Сделано в России» приняли участие около 20 московских предприятий, сообщил министр правительства Москвы глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
В общей сложности мероприятие посетили 78 иностранных делегаций, которые обсудили вопросы несырьевого неэнергетического экспорта, региональную экспортную деятельность другое.
«В международном форуме «Сделано в России» приняли участие около 20 московских предприятий, которые представили свои инновационные разработки и решения в области интернета вещей, программного обеспечения, промышленного оборудования, уборочной техники, дезинфекционных изделий и в других направлениях», - сказал Овчинский.
В частности, столицу представили производитель умных систем отопления «Текникс», создатель камер для приготовления попкорна «Роболабс» и другие. Также продукцию представили проектировщики и производители роботизированных систем для доставки полезной нагрузки по внутритрубному пространству «Тьюбот», «Витулус-СМЕ» и «ЦИТ «Нелиан».
Центр «Моспром», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru