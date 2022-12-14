Мультиформатный проект: В столице прошли Дни московской конкуренции

Спикерами дискуссии стали директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов России Татьяна Демидова, руководитель столичного Управления Федеральной антимонопольной службы Екатерина Соловьева, а также Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Они обсудили меры поддержки столичных заказчиков и бизнеса, реализацию федеральных и локальных инициатив в части закупок, оптимизацию конкурентных процедур, нормотворческие новеллы и развитие предпринимательства в регионе.

Москва выступает инициатором и пилотным регионом, который генерирует и апробирует новые нормативные практики и подходы к оптимизации закупочной деятельности. После получения позитивных результатов в столице решения масштабируются и оптимизируются на всю страну с учетом региональных особенностей.

Для повышения устойчивости экономики региона столица вместе с федеральными органами власти принимала участие в разработке инициатив, которые позволили создать условия для стабильной работы городских заказчиков и поставщиков. Среди реализованных по инициативе Москвы мер поддержки участников контрактной системы снижение издержек и финансовой нагрузки, сокращение сроков оплаты до семи дней, возможность изменения существенных условий контрактов, расширение случаев заключения контракта с единственным поставщиком.

В частности, на мероприятии обсуждались контракты, которые Москва заключает с поставщиками на 2-3 года. За счет долгосрочных контрактных обязательств столица сформировала большой задел на два года вперед — финансовые обязательства по заключенным контрактам на 2022-2024 годы уже превышают два триллиона рублей. Долгие контракты гарантируют бизнесу стабильный спрос и возможность планирования денежных поступлений, а заказчикам – сохранение условий поставок и своевременное добросовестное обеспечение потребностей.

Важной мерой поддержки малого и среднего бизнеса стало увеличение предельных размеров закупок малого объема на Портале поставщиков. Теперь через котировочные сессии московские заказчики могут заключать контракты до 5 миллионов рублей на приобретение товаров, до 3 миллионов рублей – на работы и услуги.

Дискуссия стала своего рода подведением итогов работы всех вовлеченных в развитие столичной системы закупок ведомств. Спикеры не только рассказали о уже достигнутых результатах, но и поговорили о проектах, которые сейчас находятся в стадии обсуждения и согласования, а их запуск намечен на будущие периоды.