Мультиформатный проект: В столице прошли Дни московской конкуренции

Москва является ядром закупочной системы страны, здесь генерируют и реализуют инновационные решения, которые затем успешно применяются в регионах.

В столице завершились Дни московской конкуренции, проходившие на разных площадках города с 7 по 11 декабря. Этот мультиформатный проект объединил для открытого диалога более 700 участников — представителей города, бизнеса и общественных организаций, а также отраслевых экспертов, студентов и разработчиков.

В этом материале рассказываем, чем запомнились Дни московской конкуренции 2022 года.

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

О проекте

Проект «Дни московской конкуренции» направлен на построение прозрачной и открытой коммуникации между всеми участниками рынка, адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города. Планируется, что проект станет ежегодной практикой, которая поможет создавать для заказчиков и поставщиков комфортную среду для ведения закупочной деятельности, привлекать новых участников, принимать взвешенные и новаторские решения по оптимизации закупочных процедур.

Дни московской конкуренции в 2022 году включали в себя мероприятия для предпринимателей, работников контрактных служб и других участников закупочной деятельности. В течение пяти дней проходили дискуссии и конференции, на которых обсуждались возможности оптимизации закупочной системы и развития конкурентной среды в столице. Важной частью проекта стало награждение представителей бизнеса званием “Поставщик Правительства Москвы”. Завершающим событием Дней московской конференции финальный двухдневный хакатон серии Tender Hack по развитию функциональных возможностей «Портала поставщиков» — удобного инструмента для работы с закупками малого объема.

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

Открытие мероприятия, день для главных распорядителей бюджетных средств города

Проект открыла панельная дискуссия на тему: «Развитие системы закупок в условиях новых вызовов». Ее участниками стали главные распорядители бюджетных средств столицы.

Система закупок Москвы – крупнейшая в стране, фактически каждый десятый рубль в контрактной системе размещается столичными заказчиками. Первый день задал тон всему мероприятию и начал диалог с людьми, чьими силами проекты города претворяются в жизнь — обеспечиваются необходимым оборудованием и лекарствами больницы, строятся школы, стадионы и поликлиники, поставляются горячие обеды в детские сады, благоустраиваются дворы и устанавливаются детские площадки, закупаются электробусы и трамваи, строятся дороги и развязки, прокладываются новые линии метрополитена, оцифровываются сервисы для жителей. В панельной дискуссии приняли участие все контрактные службы главных распорядителей бюджетных средств города, а основной темой стало обсуждение возможностей развития и поддержки столичной закупочной системы в условиях новых экономических вызов, с которыми страна столкнулась в этом году.

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

Спикерами дискуссии стали директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов России Татьяна Демидова, руководитель столичного Управления Федеральной антимонопольной службы Екатерина Соловьева, а также Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Они обсудили меры поддержки столичных заказчиков и бизнеса, реализацию федеральных и локальных инициатив в части закупок, оптимизацию конкурентных процедур, нормотворческие новеллы и развитие предпринимательства в регионе.

Москва выступает инициатором и пилотным регионом, который генерирует и апробирует новые нормативные практики и подходы к оптимизации закупочной деятельности. После получения позитивных результатов в столице решения масштабируются и оптимизируются на всю страну с учетом региональных особенностей.

Для повышения устойчивости экономики региона столица вместе с федеральными органами власти принимала участие в разработке инициатив, которые позволили создать условия для стабильной работы городских заказчиков и поставщиков. Среди реализованных по инициативе Москвы мер поддержки участников контрактной системы снижение издержек и финансовой нагрузки, сокращение сроков оплаты до семи дней, возможность изменения существенных условий контрактов, расширение случаев заключения контракта с единственным поставщиком.

В частности, на мероприятии обсуждались контракты, которые Москва заключает с поставщиками на 2-3 года. За счет долгосрочных контрактных обязательств столица сформировала большой задел на два года вперед — финансовые обязательства по заключенным контрактам на 2022-2024 годы уже превышают два триллиона рублей. Долгие контракты гарантируют бизнесу стабильный спрос и возможность планирования денежных поступлений, а заказчикам – сохранение условий поставок и своевременное добросовестное обеспечение потребностей.

Важной мерой поддержки малого и среднего бизнеса стало увеличение предельных размеров закупок малого объема на Портале поставщиков. Теперь через котировочные сессии московские заказчики могут заключать контракты до 5 миллионов рублей на приобретение товаров, до 3 миллионов рублей – на работы и услуги.

Дискуссия стала своего рода подведением итогов работы всех вовлеченных в развитие столичной системы закупок ведомств. Спикеры не только рассказали о уже достигнутых результатах, но и поговорили о проектах, которые сейчас находятся в стадии обсуждения и согласования, а их запуск намечен на будущие периоды.

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

День, посвященный поставщикам города

Второй день проекта был посвящен поставщикам. К конференции «Закупки Москвы как эффективный инструмент развития бизнеса» присоединились представители малого и среднего бизнеса, предприниматели и действующие поставщиков города. Спикерами стали представители органов исполнительной власти Москвы – Департамента по конкурентной политике, Департамента труда и социальной защиты населения, Департамента инвестиционной и промышленной политики, а также специалисты и эксперты электронных торговых площадок, общественных организаций и бизнес-сообществ.

На конвенции обсуждались система торгов, в том числе закупки малого объема, меры поддержки бизнеса, особенности исполнения и изменения контрактов в период санкционного давления, а также актуальные финансовые инструменты для участия в закупках и другие вопросы. Спикерами стали представители органов исполнительной власти Москвы – Департамента по конкурентной политике, Департамента труда и социальной защиты населения, Департамента инвестиционной и промышленной политики, а также специалисты и эксперты электронных торговых площадок, общественных организаций и бизнес-сообществ.

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

После конференции состоялась церемония награждения, на которой 30 компаний из разных регионов России получили звание «Поставщик Правительства Москвы».

Звание «Поставщик Правительства Москвы» подтверждает, что компания является надежным и добросовестным партнером, который помогает реализовывать важные проекты в столице. Такие организации снабжают больницы и школы города, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги. В результате мегаполис развивается, жить в нем становится более комфортно.

Претенденты оцениваются по количеству и общему объему исполненных за год контрактов, отсутствию штрафов со стороны заказчиков и многим другим критериям. Звание может обеспечить поставщику дополнительное доверие со стороны заказчиков и партнеров. Кроме того, оно способствует повышению узнаваемости бренда.

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

По итогам 2021 года звание «Поставщик Правительства Москвы» получили 27 компаний в девяти номинациях, а также три организации в спецноминации «Лидеры Портала поставщиков»:

Медицинские технологии: АО «Р-Фарм», АО «Фармстандарт», ООО «Гемамед»;

Развитие спорта: ООО «Здоровье и спорт», ООО «Объединение курортов юга», ООО «Алина тур»;

Проектирование и строительство: АО «Дороги и мосты», ООО «ДМТ Групп», АО «Группа компаний «ЕКС»;

Транспорт и транспортная инфраструктура: ООО «ОК Тех», ООО «Трансавтолиз», ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «МЕЧЕЛ»);

Городское хозяйство и благоустройство: ООО «Эколайн», ООО «МКМ-Логистика», ООО «Группа Компаний Современные Экологические Технологии»;

Связь и информационные технологии: АО «МаксимаТелеком», АО «Ситроникс», ПАО «Ростелеком»;

Социальная защита: ООО «АВК», ООО «РБЕ», АО «Санаторий Анапа»;

Ремонт и эксплуатация зданий и сооружений: ООО «ТПК Мебельная Компания», ООО «Приоритет», ООО СК «Форпост»;

Развитие новых территорий: ООО «РОКС-Центр», ООО Группа компаний «Строительное управление-555», ООО «Стройкапиталинвест»;

Лидеры Портала поставщиков: ИП Ларин Александр Валерьевич, ООО «Центр экологии человека», ООО «Верона».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

Заключительный день официально-деловой программы и финальный в 2022 году хакатон серии Tender Hack

В последний день деловой программы для работников контрактных служб и столичных заказчиков прошла конференция «Эффективное проведение закупок заказчиками города Москвы в меняющихся условиях». Спикерами выступили представители органов исполнительной власти Москвы — Департамента по конкурентной политике, Департамента экономической политики и развития, Управления Федеральной антимонопольной службы и Главного контрольного управления, а также представители электронной торговой площадки «Росэлторг» и независимые эксперты. На мероприятии обсуждались особенности исполнения и изменения контрактов в 2022 году, ожидаемые изменения и перспективы развития контрактной системы в 2023-м году, результаты стандартизации закупок, цифровые инструменты управления закупочной деятельностью и другие актуальные вопросы.

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

В этот день также начался двухдневный хакатон серии Tender Hack, который стал завершающим событием проекта в 2022 году. В соревновании приняли участие 27 команд из 5 городов России, которые разрабатывали прототип системы аналитики и прогнозирования итогов котировочных сессий на Портале поставщиков. Московский этап соревнования собрал рекордное число участников — 138. Победителем, предложившим наиболее интересное решение поставленной задачи, стала команда Baby kagglers из Москвы.

Проект Дни московской конкуренции позволил взглянуть на развитие конкуренции с разных точек зрения, обсудить перспективы и возможности оптимизации контрактной системы столицы, полноценно провести открытый диалог со всеми участниками закупочной системы – заказчиками, поставщиками, представителями органов власти и главных распорядителей бюджетных средств. В 2023 году проект планируется продолжить и масштабировать — запустить новые форматы и привлечь больше участников.

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ФОТО: Департамент по конкурентной политике Москвы
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