МСП Банк увеличил втрое сумму экспресс-кредитования бизнеса

МСП Банк в три раза увеличил сумму экспресс-кредитования. Теперь заёмщики смогут получить до 30 миллионов рублей по данной технологии, вместо 10 миллионов, как ранее. Причём изменения действительны для всей линейки продуктов: Экспресс-поддержка, Экспресс-франшиза, Экспресс-инвест.

Новые условия доступны, в том числе, заемщикам из регионов. В качестве примера в кредитной организации привели совместную программу Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики, ориентированную на местных предпринимателей. Максимальный порог финансовой поддержки для них также скорректирован в большую сторону.

Председатель правления Петр Засельский назвал приоритетной задачей МСП Банка обеспечение бизнеса адресной финансовой поддержкой в требуемом объёме. Исходя из этой задачи, кредитная организация периодически пересматривает и улучшает условия своих продуктов.

Воспользоваться финансированием могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного не позже 12 месяцев со дня обращения. Предоставленный кредит должен быть направлен на инвестиции, развитие бизнеса, пополнение оборотных средств в зависимости от выбранного продукта.

