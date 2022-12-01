МСП Банк снизил комиссии при расчетах в валютах стран ЕАЭС
МСП Банк с 1 декабря снизил комиссии за переводы валюты для участников внешней экономической деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Акция распространяется на новых и действующих клиентов, которые открыли счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге и белорусских рублях. Также она действует в отношении счетов в таджикских сомони.
Как отмечается в пресс-релизе финансовой организации, зачисление средств на счета в МСП Банке стало бесплатным, а комиссия за переводы в иностранной валюте в пользу бенефициаров, не имеющих счета в Банке, стала фиксированной. С 1 декабря она составляет эквивалент 10 долларов США в рублях. Льготные условия действуют до 1 мая 2023 года.
Также снижена комиссия за исполнение функций агента валютного контроля операций по контракту. Теперь она составляет от 0,15%, но не менее 500 рублей и не более 15 тыс. рублей. Схожие параметры введены и за исполнение таких функций без постановки контракта – комиссия составляет также от 0,15%, но не менее 500 рублей и не более 5 тыс. рублей.
Как отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, наличие таких счетов позволяет клиентам проводить расчеты с контрагентами из стран ЕАЭС в максимально сжатые сроки.
«Мы видим большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планируем расширять такую работу, чтобы предоставить предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества», – отметил Засельский.
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предлагает познакомиться со всеми тарифами по обслуживанию счетов в российских рублях и иностранной валюте на официальном сайте Банка.
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