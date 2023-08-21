«Моспром» организует для столичных компаний бизнес-миссию с байерами из Ирана

Центр «Моспром» организует для столичных бизнесменов онлайн-переговоры с потенциальными покупателями их продукции из Ирана, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В ходе бизнес-миссии пройдут переговоры между столичными производителями и байерами из Ирана. Предприятия впервые смогут наладить контакты с иранскими партнерами», - сказал Овчинский.

В числе целей бизнес-миссии реализация совместных проектов с партнерами из Ирана и расширение географии поставок в эту страну, добавил глава департамента, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Гендиректор компании «Смарт-оптикс» Максим Рябенко сообщил, что в Иране распространен кератоконус. При этом российская компания производит склеральные линзы, которые помогают при этом заболевании.

Со своей стороны, директор по маркетингу компании «Спец-Телеком» Ирина Штефан рассказала, что в ходе бизнес-миссии будет представлена продукция, превосходящая зарубежные аналоги.

«Кроме функциональных и ценовых характеристик, мы имеем преимущество по другим параметрам. Например, можем поставлять кроссплатформенные решения под различные операционные системы», - подчеркнула она.

Москва поможет представить свои изделия иранским покупателям компаниям из медицинской, строительной, косметологической и других отраслей.

