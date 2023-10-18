Москвичи взяли рекордное количество ипотек в июле-сентябре

За девять месяцев 2023 года москвичи получили ипотек на 582,7 миллиарда рублей, что составляет 19,6% от льготных ипотечных договоров, оформленных во всей стране, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Всего в столице за все время действия программ выдано кредитов на сумму свыше 1,8 триллиона рублей», - уточнил заммэра.

Уточняется, что в сентябре 2023 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 12 939 ипотечных сделок, что побило ипотечные рекорды сентября за последние 15 лет.

По словам главы ведомства Игоря Майданова, третий квартал 2023 года также стал рекордным, побив предыдущий максимум, зарегистрированный в четвертом квартале 2020 года. Тогда было оформлено 36,5 тысяч ипотек, а сейчас их число превысило 40 тысяч.

Всего с начала 2023 года Росреестр по Москве зарегистрировал 105 179 договоров по жилищной ипотеке на первичном и вторичном рынках недвижимости. Так, показатели этого года превышают показатели 2022 года на 32,5%, а также показатели 2021 года на 13,9%

