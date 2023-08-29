Москва выплатила первый купонный доход по зеленым облигациям для населения

Москва выплатила купонный доход инвесторам по первому выпуску зеленых облигаций городского облигационного займа Москвы для населения в объеме 25,9 миллионов рублей.

Отмечается, что ставка купонного дохода по облигациям равняется 8,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг – два года, объем размещения – два миллиарда рублей. Купонный доход начисляют ежеквартально. Следующую выплату инвесторы ожидают 28 ноября 2023 года.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столица более 25 лет занимается выпуском облигаций, по которым полностью и своевременно выполняет свои финансовые обязательства. Ефимов подчеркнул, что инвестиции в столичные облигации почти не несут рисков.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что новым этапом в долговом нырке столицы является первый выпуск зеленых облигаций Москвы для населения. Так, москвичи становятся соинвесторами экологически значимых проектов и получают за это дополнительный доход. Уточняется, что привлеченные средства направляются на закупку современных электробусов, что помогает экологизации транспорта Москвы.

Стоит отметить, что размещение облигаций стартовало 30 мая на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи. Инвесторы раскупили все ценные бумаги за пять недель.