Москва выделила землю за рубль в год под строительство промышленных комплексов

В Москве появится шесть новых предприятий по производству строительных и отделочных материалов. Город предоставил земельные участки в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов по ставке рубль в год. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров и помогает предпринимателям быстро наладить выпуск важной продукции. Только с марта прошлого года к ней присоединились уже несколько крупных инвесторов.

«Город заключил договоры аренды участков общей площадью более 25 гектаров с шестью инвесторами для строительства промышленных комплексов по изготовлению архитектурного бетона, керамических изделий, газобетонных блоков, кирпича, а также деревообрабатывающих производств. Инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 миллиарда рублей и создадут более тысячи трёхсот рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Новые инвестиционные проекты по ставке рубль в год появятся в четырех округах Москвы. Как уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, самый крупный земельный участок площадью 17 гектаров передан инвестору в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Там будет построен промышленный комплекс, на котором работу найдут без малого 700 человек.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил инвестиционный проект в районе Выхино-Жулебино (ЮВАО).

«Участок площадью почти в полгектара предоставлен инвестору для возведения производственного комплекса по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика. Работать на предприятии смогут около 230 человек», – рассказал Овчинский.

В целом в Москве сегодня успешно функционирует более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудится свыше 720 тысяч человек. Отмечается, что ежегодно в городе открываются по нескольку десятков средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В столице выпускают самый разнообразный ассортимент товаров – от лекарств и косметики, до высокотехнологичного медицинского оборудования и сложной техники с элементами передовых инноваций.

