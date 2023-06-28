Москва выделила более 15 гектаров земли для строительства спорткомплексов

С начала года Москва предоставила застройщикам землю для строительства спорткомплексов общей площадью более 200 тысяч квадратных метров в рамках масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках проекта предпринимателям выделяют участки в аренду без торгов, город же получает новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. В 2023 году столичные власти выделили восемь земельных участков площадью более 15 гектаров для возведения спортивных комплексов. Договоры аренды заключены на пять лет.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что спорткомплексы появятся в центре на западе, северо-западе, севере и юго-востоке Москвы.

В частности, в Мещанском районе будет открыт центр с крытыми футбольными полями, спортзалами и ледовой ареной. Общая площадь сооружения составит 8,7 тысячи квадратных метров. А в Раменках инвесторы построят физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном.

