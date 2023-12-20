Москва расширяет сотрудничество со столичным бизнесом

План мероприятий по взаимодействию подписан между департаментом экономической политики и развития города Москвы и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей). Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева по итогам XXIII Конференции МКПП(р).

По её словам, выстраивание эффективного диалога с бизнесом является одной из важных задач экономического блока правительства столицы.

Багреева подчеркнула, что этот план будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между городом и столичным бизнес-сообществом. Он включает в себя оценку избыточного нормативного регулирования предпринимательской деятельности, обсуждение мер поддержки бизнеса, налогообложение недвижимого имущества организаций, а также участие столичных предприятий в национальном проекте «Производительность труда».

«Национальный проект «Производительность труда» показал себя одной из самых эффективных мер поддержки бизнеса. На сегодняшний день в реализации нацпроекта участвует более 220 московских компаний, в том числе 16 членов Конфедерации», – напомнила глава департамента.

Она также отметила, что почти половина участников проекта уже закончили работы по пилотному этапу и масштабируют внедренные улучшения на все рабочие процессы.

«Благодаря национальному проекту предприятиям, завершившим первый этап работы, удалось добиться повышения производительности труда в среднем на 40%, а совокупный экономический эффект составил 4 миллиарда рублей», - уточнила Багреева.

Она добавила, что Москва один из лидеров по созданию, внедрению и тиражированию эффективных практик, в том числе в сфере взаимодействия с предпринимателями. Сейчас почти 180 московских разработок представлены на платформе лучших региональных практик «Смартека». 25% из них направлены на поддержку и развитие предпринимательства и занятости в столице.

