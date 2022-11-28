Москва проводит отраслевые семинары в рамках нацпроекта «Производительность труда»

В Москве стартовала серия отраслевых круглых столов «Производительность труда» как инструмент минимизации потерь». Их проводит Департамент экономической политики и развития города Москвы и Агентство стратегического развития города.

Как сообщила руководитель Департамента Мария Багреева, нацпроект «Производительность труда» является важной мерой поддержки московских компаний. Благодаря его реализации компании могут по-новому взглянуть на рутинные процессы, оптимизировать работу, снизить затраты и издержки, обеспечить постоянный диалог и обмен опытом с отраслевым сообществом. Всё это, по словам Марии Багреевой, приводит к достижению конкретных результатов на предприятиях-участниках.

Первый семинар в серии был посвящён строительной отрасли. Представители строительных компаний столицы познакомились с основными принципами национального проекта «Производительность труда», изучили опыт его практической реализации и получили ответы экспертов. Руководитель Департамента экономической политики и развития города напомнила о важности строительной отрасли для экономики столицы.

«Компании этой сферы активно участвуют в реализации таких значимых городских проектов, как развитие Московского метрополитена и дорожно-транспортной сети столицы, реновация жилья и редевелопмент промышленных зон города, создание социальной инфраструктуры», – отметила Мария Багреева.

По её словам, строительная отрасль принесла консолидированному бюджету города более 86,5 млрд рублей за январь-август 2022 года.

Следующие круглые столы цикла будут посвящены реализации национального проекта «Производительность труда» в сфере торговли и в обрабатывающих производствах Москвы.

За три года реализации нацпроекта в Москве число его участников может превысить 561 предприятие. В целом, требованиям для участия в проекте соответствуют около четырех тысяч московских организаций. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием города Москвы.

