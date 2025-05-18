Москва приняла участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»
Представители Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы во главе с министром Правительства Москвы Сергеем Череминым приняли участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».
Отмечается, что в 2024 году товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока и Северной Африки достиг примерно $14,4 млрд. В том числе растет экспорт высокотехнологичной продукции с этими регионами. По словам Черемина, сейчас основными партнерами города являются Египет и Алжир, но Москва в том числе поддерживает отношения с ОАЭ, Катаром и Саудовской Аравией.
«Москва остается привлекательной для арабских партнеров. Мы ежемесячно принимаем многочисленные делегации из разных стран», - сказал чиновник, отметив, что, несмотря на санкции, объемы притока иностранных инвестиций в столицу не снижаются.
Уточняется, что совокупный объем накопленных инвестиций в экономику Москвы превышает $250 млрд. При этом запланировано увеличение объемов бизнес-инвестиций и активное участие во всех конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых в странах MENA.
В Казани с 13 по 17 мая состоялся IX Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Там также прошла международная выставка «Russia Halal Expo», на которой стенд Правительства Москвы стал одной из центральных площадок деловой программы.
На стенде представили инновационные решения по «умному» городу, достижения столицы в индустрии туризма, инвестиционной деятельности и в развитии инфраструктуры.
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