Москва предоставила участки земли по льготной программе для пищевых предприятий
Москва выделила земельные участки по ставке один рубль в год для реализации масштабных инвестпроектов, а именно возведения шести заводов по производству продуктов питания. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, столичные власти подписали с шестью предприятиями договоры аренды земельных участков суммарной площадью порядка 9,3 га. «Инвесторы планируют вложить в проекты 15,4 млрд рублей, а на будущих предприятиях создадут порядка 2700 рабочих мест», — отметил заммэра.
Москва предоставляет земельные участки по льготной ставке с марта 2022 года. Соглашения заключаются на пятилетний срок, за это время инвестор обязан закончить возведение объекта.
По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, на трех земельных участках суммарной площадью 5,2 га появятся заводы по производству мясной продукции. В частности, в Южном Бутове появятся цеха по производству кормов для домашних животных и полуфабрикатов, в Ново-Переделкине — завод по выпуску консервов, а в районе Нагатино-Садовники — комплекс по переработке мяса.
Также новая кондитерская фабрика появится в районе Бирюлево Западное, а в Хорошевском районе наладят производство макаронных изделий.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавил, что в районе Очаково-Матвеевское построят предприятие по производству готовых блюд для популярной сети кофеен. Здесь будут выпускаться кондитерские и хлебобулочные изделия, а также готовые блюда и полуфабрикаты. На производстве будут трудиться 500 работников.
Москва — город с развитым производством. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.
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