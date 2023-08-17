Москва предоставила косметологической компании заем на развитие экспорта
Косметологическая компания «БИГ» получила от Москвы льготный заем на пять лет на сумму 100 млн рублей. Перечисленные деньги направят на закупку материалов, сырья и комплектующих, применяемых при изготовлении экспортных товаров. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помогает столичным производственным предприятиям развивать экспортное направление», — отметил он. Ефимов добавил, что на развитие экспортной деятельности компания потратит не менее 65 млн рублей собственных средств.
Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Компания «БИГ» производит всю необходимую косметическую продукцию для взрослых и детей — мыло, шампуни, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос и так далее. Вся продукция соответствует российским и международным стандартам и отвечает принципам экологической ответственности.
Деньги от города компания получила по программе «Экспорт». Средства позволят увеличить товарооборот с Казахстаном, Грузией, Туркменией, Белоруссией, Монголией и Узбекистаном. Также «БИГ» поставляет продукцию в страны СНГ, Иран, Сирию и другие государства.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает предприятиям порядка 10 мер поддержки, в числе которых — льготные займы и кредиты. Программа «Экспорт» позволяет получить до 300 млн рублей на срок до пяти лет. Это помогает наращивать зарубежные поставки благодаря приобретению оборудования и сырья, а также росту рабочих мест.
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