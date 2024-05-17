Москва показала свои достижения на форуме-выставке «Госзаказ»
В столице завершился XIХ Всероссийский форум-выставка «Госзаказ», прошедший в инновационном центре «Сколково» с 15 по 17 мая. В мероприятии участвовали представители власти, эксперты госзакупок, заказчики и поставщики. Москва продемонстрировала свои достижения в развитии конкурентной среды на стенде столичного правительства.
Форум был посвящен поддержке промышленности, обеспечению технологического суверенитета и импортозамещению в госзакупках.
«Такой подход полностью соответствует экономическим целям столицы, где госзаказ не только обеспечивает городских заказчиков всем необходимым для нормального функционирования, но и стимулирует развитие промышленных производств», - отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Для поддержки промышленности и обеспечения города отечественной продукцией Москва, в частности, заключает офсетные контракты, предполагающие локализацию и модернизацию предприятий на территории города взамен на многолетний госзаказ. С 2017-го по 2023 год столица подписала 17 таких контрактов, касающихся поставок лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и прочей продукции.
Специальная сессия форума была посвящена реализации государственного и муниципального имущества на торгах. В Москве эти процедуры – от публикации лота до подписания договора – проводятся онлайн, вся информация о них публикуется на столичном инвестиционном портале.
На объединенном стенде правительства Москвы был также представлен опыт применения офсетных контрактов и контрактов жизненного цикла, отечественная инновационная продукция, возможности портала поставщиков.
Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» проводится ежегодно. По итогам формулируются предложения по увеличению и форматам поддержки бизнес-сообщества и отечественной промышленности, а также упрощению закупочных процедур.
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