Москва погасила 72-й выпуск облигаций Городского внутреннего займа
Правительство Москвы погасило 72-го выпуск облигаций городского облигационного займа, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, Москва выпускает облигации больше 25 лет и всегда полностью и своевременно выполняет свои обязательства. Порядка 35 миллиардов рублей ушла на погашение задолженности по трехлетним облигациям.
«Одновременно с этим город выплатил доход за последний купонный период по ставке 6,55 процента на общую сумму 1,14 миллиарда рублей», – отметила Багреева.
Облигации 72 выпуска разместили на Московской бирже в 2021 году. В то же время на бирже представили пятилетние облигации на 10,4 миллиарда рублей и семилетние облигации на 70 миллиардов рублей. Объем трех выпусков облигаций составил 115,4 миллиарда рублей. Выпущенные в 2021 году позволили городу ускорить темпы реализации важнейших проектов развития инфраструктуры, отметила Багреева.
Сейчас в обращении находятся облигации 73 и 73 выпусков, а также зеленые облигации первого выпуска для населения, которые были размещены на платформе «Финуслуги» в 2023 году. Последние представляют собой особый тип ценных бумаг, которые не могут быть перепроданы и не торгуются на бирже, но могут быть выкуплены столичным правительством в любое время по заявке владельца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru