Москва подписала около 50 тысяч контрактов с МСП на Портале поставщиков

За первый квартал 2024 года в Москве было подписано 49,5 тысячи контрактов с представителями малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков. Их общая сумма составила более 9,6 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Закупки малого объема открывают широкие возможности для привлечения в госзаказ представителей малого и среднего бизнеса. С такими компаниями и предпринимателями Москва заключает более 80% контрактов на Портале поставщиков», – добавила она.



Наиболее часто город закупает у частных компаний бизнеса строительные, медицинские и хозяйственные товары, средства связи, электронику, ПО, а также услуги по техническому обслуживанию. С января 2024 году уже подписано 20,8 тысячи подобных контрактов на 3,5 миллиарда рублей. При этом согласно статистике, около 40% контрактов с начала текущего года было подписано с региональными поставщиками.



«Предприниматели из Московской области заключили с городом 9,2 тысячи сделок на сумму 1,7 миллиарда рублей. С поставщиками из Санкт-Петербурга подписано более 880 контрактов на 170 миллионов рублей. За ними следуют компании из Краснодарского края, с которыми заключили 350 контрактов объемом около 100 миллионов рублей», – пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



Также среди лидеров по числу заключенных контрактов – представители Калужской и Самарской областей. С ними в Москве подписали по 340 контрактов на 50 миллионов рублей и 40 миллионов рублей.



Портал поставщиков функционирует с 2013 году. На данный момент на платформе представлены заказчики из 40 регионов России.

