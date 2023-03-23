Москва использует инновационный подход при работе с регулируемыми организациями
Москва переходит на цифровое взаимодействие с регулируемыми организациями, сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Она отметила, что благодаря нововведению подать тарифные заявки, пройти экспертизу и получить тарифное решение можно в электронном виде с помощью информационно-аналитической системы «Тариф».
Цифровая трансформация тарифного регулирования началась в 2020 году. На сегодняшний день процедуры полностью стандартизированы, а процесс автоматизирован, рассказала Мария Багреева.
Первыми получили возможность подавать заявки в данном формате организации из сферы холодного снабжения и водоотведения В 2021 году этим способом подачи заявки воспользовались около 60% компаний в этой сфере, а в прошлом – уже 87%.
В 2022 году электронный способ подачи тарифных заявок распространили на сферу теплоснабжения, был доработан функционал системы. В ней появилась возможность автоматического получения необходимых для установления тарифов сведений из информационных баз Росреестра, ФНС России, Единой информационной системы в сфере закупок.
Багреева отметила, что это позволило повысить качество данных и обеспечить предзаполнение тарифных заявок необходимыми для расчета тарифов сведениями.
Согласно опросу регулируемых организаций, проведенных по итогам прошлогодней тарифной кампании, более 90% остались довольны электронным форматом.
Правительство Москвы планирует в этом году распространить электронный способ взаимодействия на горячее водоснабжение и электроэнергетику, а в 2024 – на сферы транспорта и обращения с твердыми коммунальными отходами.
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