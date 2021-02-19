Москва и Минск договорились о перевалке нефтепродуктов в портах России

Москва и Минск подписали межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021–2023 годах. Ранее проект одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Общий объём перевалки в течение трёх лет оценивается почти в 10 миллионов тонн. Подписи под соглашением поставили министр транспорта РФ Виталий Савельев и его белорусский коллега Алексей Авраменко.

Как уточнил Савельев, несмотря на то, что соглашение заключено на три года, его действие практически не ограничено по времени, так как документ предусматривает автоматическое продление.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, отмечает RT.

