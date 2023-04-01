Московскому нефтеперерабатывающему заводу исполнилось 85 лет

В столице отмечают юбилей ведущего предприятия нефтеперерабатывающей промышленности - Московского нефтеперерабатывающего завода, 1 апреля ему исполняется 85 лет.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, МНПЗ за это время уже стал неотъемлемой частью Москвы. На нём ежегодно перерабатывается более 12 миллионов тонн нефти, которая затем поставляется в аэропорты и на автозаправки по всей стране, предприятие обеспечивает работой свыше 2 тысяч жителей столицы.

«Благодаря модернизации, которую планирует ся завершить к 2025 году, завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим в Европе. Уже сейчас воздействие на окружающую среду сокращено в четыре раза», – отметил Овчинский.

Сейчас на заводе нём идёт завершающий этап модернизации - проводятся работы по установке новейшего комплекса глубокой переработки нефти, что позволит перейти на почти полностью безотходное производство.

В 2011 году завод перешел под управление компании «Газпром нефть». Ещё десять лет назад предприятию удалось полностью перейти на выпуск топлива экологического стандарта Евро-5. МНПЗ первым среди всех нефтеперерабатывающих заводов России внедрил автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха и стал пилотной площадкой по внедрению подобных систем для всех предприятий отрасли.

МНПЗ внедряет новые технологии и методы работы, стремясь минимизировать воздействие на окружающую среду.

