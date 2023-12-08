Московским предпринимателям выделят льготные кредиты с поддержкой города

Правительство Москвы выделит дополнительные средства на реализацию программы льготного кредитования для предпринимателей из приоритетных отраслей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В рамках программы могут обратиться предприниматели, которые занимаются в том числе производством; научными исследованиями и разработками; развивающие информацию и связь (IT); деятельность в области архитектуры; здравоохранения; спорта, отдыха и развлечений; креативных индустрий; туризма и гостиничного бизнеса; экспортеры и социальные предприниматели.

Последний могут оформить кредит на сумму до 30 миллионов рублей по льготной ставке до 12,5%, ее срок действия – календарный год.

Также в рамках программы можно оформить льготные онлайн-кредиты на сумму до пяти миллионов рублей без залога.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома отметила, что данные программы реализуются в столице с 2020 года, и за неполные четыре года обрели большую востребованность среди бизнесменов. Она добавила, что на сегодняшний день подобной поддержкой города воспользовались более 34 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. В общей сложности было привлечено в качестве заемного финансирования более 320 миллиардов рублей.

Кострома напомнила, что аналогичная программа кредитования была реализована и в 2021 году. Тогда было заключено более 4,3 тысячи кредитных договоров, общая сумма составила более 40 миллиардов рублей. Воспользовавшиеся ими предприниматели показали рост по выручке в 16%, по налогам – 28%.

Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников уточнил, что участвовавшие в программах компании на 80% профинансированы Сбером.

Для подачи заявки на льготный кредит необходимо обратиться в один из банков-партнеров программы: Сбербанк, «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «МСП Банк», «Банк Дом.РФ». ВТБ и Росбанк присоединятся к программе в декабре.

Среди требований к компаниям обязательно присутствие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Также потребуется регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Москвы. При подаче заявки также стоит учесть, что эта программа имеет ограничения по сферам деятельности.

Для того, чтобы подать заявку, нужно получить консультацию и выбрать один из банков-партнеров, далее совместно с экспертом подготовить пакет документов, после – подать заявку непосредственно в банк.

С полным перечнем документов и необходимыми нормативными документами можно ознакомиться на сайте cashback.moscow.business. На сайте также доступны ответы на часто задаваемые вопросы, более подробная информация о мерах поддержки, контактные данные и обратная связь для тех, кто нуждается в помощи с получением кредита.

Программа реализуется согласно целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

