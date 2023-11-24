Московский завод выпустил оптоволоконные кабельные сборки для авиатренажеров
На московском заводе «Спецкабель» выпустили оптоволоконные кабельные сборки, предназначенные для новейших российских авиатренажеров. Благодаря им удается получить высококачественное изображение с минимальной задержкой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Продукция завода представляет собой соединительный оптический кабель, который оконцован соединителями, отличающимися водонепроницаемостью, стойкостью к коррозии и проникновению пыли.
По словам Овчинского, завод выпускает кабели, кабельные сборки специального назначения и огнестойкие кабельные линии с 1997 года. Продукция завода применяется во многих промышленных отраслях. Он добавил, что инженеры постоянно расширяют спектр выпускаемой продукции, который только в 2023 году пополнился более чем 10 позициями.
Отмечается, что предприятие «Спецкабель» уже произвело порядка 100 оптоволоконных кабельных сборок, при этом за счет увеличения поставок отечественных авиатренажеров на российский и зарубежные рынки в следующем году этот показатель будет значительно увеличен.
Руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок компании Андрей Гусев отметил, что кабельные сборки отвечают всем требованиям заказчика, а по техническим характеристикам не уступают лучшим зарубежным аналогам. К тому, повышенная устойчивость к растягиванию и раздавливанию и защищенные соединители дают возможность использовать такие сборки в полевых условиях.
Разъемы, использующиеся в оптических кабельных сборках, применяются в системах видеонаблюдения, промышленных установках, на нефтегазовых и горнодобывающих предприятиях, а также в мобильных комплексах связи.
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