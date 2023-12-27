Московский завод выпустил 82 единицы снегоуборочного оборудования

Московский завод по производству коммунальной и дорожной техники НПО «МосУдарник» выпустил 82 снегоуборочных устройства к зиме. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, щетки, автономные шнекороторные очистители, снегоуборочные отвалы и пескоразбрасыватели были отгружены в 34 российских региона. Овчинский добавил, что продукция предприятия состоит из отечественных компонентов на 87%.

Отмечается, что производственные мощности завода позволяют производить ежегодно по меньшей мере 100 единиц оборудования для уборки снега и до 50 единиц спецтехники для крупных коммунальных и дорожных российских предприятий.

Гендиректор компании Дмитрий Берников заявил, что НПО «МосУдарник» — один из основных российских поставщиков дорожной техники через дилеров и торгующие компании. По его словам, предприятие стремится к постоянному росту производственных мощностей, усовершенствованию качества продукции и более крепким партнерским отношениям с заказчиками.

Москва – город с развитым производством, активно поддерживающий предпринимателей. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. На них выпускают широкий спектр товаров и активно внедряют инновации.

