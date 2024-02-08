Московский завод разработал панели для защиты очистных сооружений

Инженеры московского предприятия «АСОКА» разработали панели для облицовки очистных систем, позволяющие исключить контакт с агрессивными средами и тем самым увеличить их срок службы с 10 до 50 лет. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, размещение производств в столице позволяет компаниям получить доступ к крупным рынкам сбыта и воспользоваться широким спектром мер поддержки, которые помогают наращивать объема выпуска и создавать новые высокотехнологичные решения.

Прототипы продукции «АСОКА» успешно использовали в двух проектах в Санкт-Петербурге в 2022 и 2023 годах. Заказчики смогут воспользоваться новинкой в марте 2024 года, до конца года планируется реализовать до шести проектов, в дальнейшем — до 15 проектов в год.

По словам гендиректора предприятия Рене Кароли, компания поставила цель к концу 2025 года занять по меньшей мере 30% доли рынка в своем сегменте. Также он отметил, что в 2026 году планируется наращивание производственных мощностей до 400% благодаря частичной автоматизации процессов.

В Москве функционирует свыше 4200 заводов, на них работают 725 тысяч сотрудников. Ежегодно открывается порядка 100 малых предприятий и 40-50 средних и крупных производств. Для предпринимателей доступны более 20 системных мер поддержки и ряд антикризисных инструментов.

