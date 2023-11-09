Московский завод начал выпускать стеклокомпозиционную ленту для нефтегазовых труб
Столичный производитель начал выпускать отечественную термопластичную стеклокомпозиционную ленту, которая используется при изготовлении импортозамещающих гибких полимерных армированных труб (ГПАТ), рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Группа ПОЛИПЛАСТИК наращивает производственную базу для выпуска гибких полимерных армированных труб – высокотехнологичной импортозамещающей трубной продукции для использования в нефтегазовом секторе», - отметил Овчинский.
По его словам, инвестиции в производство стеклокомпозиционной ленты на столичном «Заводе АНД Газтрубпласт» составили порядка 150 миллионов рублей. Предприятие уже начало выпускать элементы и, как уточнил директор департамента промышленных проектов Группы Максим Колесов, в скором времени производственные линии запустят на заводах Группы в Тюмени и Иркутске.
Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
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