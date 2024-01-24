Московский завод начал поставлять мобильные колесотокарные станки в Казахстан
Московское предприятие «Новые лазерные технологии» увеличило объем экспорта и приступило к поставкам в Казахстан колесотокарных мобильных станков. Данное оборудование позволяет восстанавливать на рельсовом транспорте профиль колесных пар. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, предприятие уже заключило контракт и поставило в Казахстан пять единиц оборудования. Отмечается, что станки могут использоваться как в специально оборудованных помещениях и в депо, так и в полевых условиях, причем для обслуживания и работы изделия не нужен квалифицированный токарь.
Исполнительный директор завода «Новые лазерные технологии» Кирилл Румянцев уточнил, что мобильные колесотокарные станки выпускаются с 2013 года. Он добавил, что изделия можно использовать в железнодорожном цеху с парком от пяти до семи локомотивов, в ремонтной сервисной компании либо на крупном сетевом предприятии с парком свыше 200 единиц и круглосуточной загрузкой станка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: Ил-76 под Белгородом сбили ракетами Patriot или IRIS-T
- Госдума примет обращение к США и ФРГ в связи с катастрофой Ил-76
- Минфин: Семейная ипотека будет продлена
- Премьер-министр Словакии Фицо прибыл на Украину
- В Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара»
- Турпоток из России на Кипр вырос за год на 45%
- Минобороны: В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными ВСУ
- СМИ: В Белгородской области упал военно-транспортный самолет
- В Казахстане предложили запретить ввоз и продажу вейпов
- ЦИК направил приглашения на выборы президента РФ в 95 стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru