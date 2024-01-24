Московский завод начал поставлять мобильные колесотокарные станки в Казахстан

Московское предприятие «Новые лазерные технологии» увеличило объем экспорта и приступило к поставкам в Казахстан колесотокарных мобильных станков. Данное оборудование позволяет восстанавливать на рельсовом транспорте профиль колесных пар. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, предприятие уже заключило контракт и поставило в Казахстан пять единиц оборудования. Отмечается, что станки могут использоваться как в специально оборудованных помещениях и в депо, так и в полевых условиях, причем для обслуживания и работы изделия не нужен квалифицированный токарь.

Исполнительный директор завода «Новые лазерные технологии» Кирилл Румянцев уточнил, что мобильные колесотокарные станки выпускаются с 2013 года. Он добавил, что изделия можно использовать в железнодорожном цеху с парком от пяти до семи локомотивов, в ремонтной сервисной компании либо на крупном сетевом предприятии с парком свыше 200 единиц и круглосуточной загрузкой станка.

