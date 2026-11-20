Столица приняла участие в международной технологической выставке Smart Nation Expo, которая состоялась с 17 по 19 ноября в Куала-Лумпуре. Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) организовал столичную экспозицию, посвященную современным цифровым решениям и их практическому применению в городской инфраструктуре.

На площадке специалисты обсудили подходы к формированию современной, технологичной и комфортной городской среды. В первый же день исполняющий обязанности руководителя ДВМС Вячеслав Мануйлов поучаствовал в пленарной сессии. В выступлении он сообщил о ключевых достижениях Москвы в промышленности, сферах «зеленой» экономики и цифровизации.

«По версии ООН, Москва занимает 19-е место в списке крупнейших мегаполисов мира с населением около 14,5 миллионов человек и является крупнейшим городом Европы. По прогнозам, к 2050 году в городе будет около 15,5 миллионов жителей. В ответ на демографические изменения Москва реализует ряд инициатив, направленных на решение проблем рынка труда, продвижение активного и здорового долголетия», — заявил он.

Помимо этого, Вячеслав Мануйлов сделал акцент на том, что базовым ориентиром в развитии столицы остается человекоцентричность. Параллельно с технологическим обновлением город активно работает над созданием безбарьерного пространства и равных условий для всех категорий горожан. Программа реновации предусматривает строительство современного жилья, полностью приспособленного в том числе для маломобильных граждан. В то же время власти совершенствуют цифровые каналы обратной связи с жителями. Например, сервис «Город идей» даёт москвичам возможность выдвигать собственные предложения по улучшению городской среды, а проект «Московское долголетие» содействует обучению пожилых людей работе с современными гаджетами и цифровыми сервисами.

Следующим важным блоком доклада стало устойчивое развитие города. В столице действует целый ряд программ по росту энергоэффективности жилого и нежилого фонда, уменьшению экологической нагрузки от транспорта и строительного комплекса, а также внедрению природосберегающих технологий. Для привлечения средств в подобные инициативы город задействует, среди прочего, выпуск зеленых облигаций. Кроме того, Москва наращивает инфраструктуру для создания и апробации передовых решений. Вячеслав Мануйлов описал потенциал Московского инновационного кластера, который расширяет практику пилотных испытаний и формирует комфортную среду для запуска перспективных технологий.

В финале своей речи Вячеслав Викторович особо отметил роль международной кооперации в технологическом прогрессе современных городов. Он заявил об открытости российской столицы к конструктивному экспертному диалогу, обмену реальными кейсами и запуску совместных проектов в области цифровых технологий, устойчивого развития и муниципального управления.

На пленарной сессии министр цифровых технологий Малайзии Уилсон Угак Анак Кумбонг также указал на значимость межгосударственного сотрудничества при запуске инноваций. «Самый трудный шаг — от пилота к масштабированию. На мероприятии, где более 200 компаний-экспонентов и более 7 тысяч участников и посетителей, владельцы бизнеса могут увидеть, сравнить и выбрать актуальные решения — именно это мы хотим от 4 тысяч МСП в нашей программе. В свою очередь, экспоненты получают прямой контакт с малазийским бизнесом, готовым внедрять инновации», — подчеркнул и.о. руководителя ДВМС.

Форум Smart Nation Expo 2026 собрал на одной площадке делегатов органов власти, предпринимателей и отраслевых аналитиков из множества государств. Программа мероприятий насчитывала более 40 тематических конференций, воркшопов и докладов специалистов. Ключевыми треками выставки выступили цифровая инфраструктура и телекоммуникации, финтех и цифровая экономика, а также инновации в сфере транспорта и энергетики.

Столица России участвует в Smart Nation Expo уже в четвертый раз, планомерно развивая зарубежное партнерство в области цифровизации и управления мегаполисами. Подобное взаимодействие помогает обмениваться рабочими технологиями, налаживать новые деловые связи и вырабатывать свежие решения для формирования удобной, защищенной и высокотехнологичной городской среды.

