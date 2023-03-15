Московский производитель вдвое увеличил выпуск полезных чипсов

Столичный производитель полезных снеков в 2022 году вдвое увеличил объем выпускаемой продукции, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания выпустила около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов», - отметил Овчинский.

Изготовлением снеков уже больше пяти лет занимается компания «Шеллдон», а в 2020 году они начали делать чипсы из нутовой муки.

«Они содержат много белка и клетчатки. При этом в составе отсутствуют сахар, глютен, консерванты и красители», - пояснил генеральный директор компании Андрей Казаков.

Покупателям доступны чипсы с семью разными вкусами. Также компания начала выпускать новый продукт – обжаренный нут.

В Москве продукты питания выпускают больше двухсот предприятий. Продукция многих из них представлена в крупных торговых сетях, а также маркетплейсах. Столичные власти отмечают, что запуск производств открывает предпринимателям ряд возможностей для реализации своих товаров.

