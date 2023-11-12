Московский производитель поставит аттракционы в Уфу

Московский производитель колес обозрения поставит аттракционы в семейный парк развлечений в Уфе, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столичная компания «Феррис Вил» выпускает колеса обозрения, которые уже установлены в Казани, Набережных Челнах, Чебоксарах, а также в Абхазии. В ближайшее время производитель поставит в Уфу колесо обозрения и цепочную карусель», – сказал Овчинский.

По его словам, на сегодняшний день в столице работает больше четырех тысяч промплощадок, производящих в том числе и аттракционы. Компания «Феррис Вил» работает на рынке столице с 2015 года. Оно производит кабины для канатных дорог, качели с переворотом, цепочные карусели и многое другое, а общих объем выручки за годы работы составляет больше 600 миллионов рублей.

Гендиректор компании Владислав Ишков рассказал, что «Феррис Вил» обладает производством полного цикла: специалисты компании проектируют, производят, монтируют и эксплуатируют аттракционы. Ишков сказал, что все аттракционы работают без единой поломки. В будущем компания планирует выйти на рынки Азербайджана и Абхазии.



Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Кроме того, предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.

