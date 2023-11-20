Московский производитель косметики нарастит выпуск продукции на 40%
Московский производитель косметики Teana нарастит выпуск продукции на 40% за счет новой линейки средств, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Компании активно развиваются, наращивают объемы производства, а также расширяют ассортимент и разрабатывают современную продукцию. Так, столичное предприятие запустило производство новой линии средств и планирует увеличить объемы выпуска на 40%», – отметил он.
Компания уже выпускает более 150 видов продукции по уходу за кожей. Бренд представлен не только в регионах России, но и активно сотрудничает с Вьетнамом, Кувейтом и Казахстаном.
Всего в Москве насчитывается уже больше 30 предприятий, которые занимаются производством косметики. Также в столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся 720 тысяч человек. Такие показатели напрямую связаны с тем, что в городе созданы комфортные условия для развития бизнеса. Сегодня предприятиям доступны десятки мер поддержки, включая субсидии и целевые займы.
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