Московский опыт цифровизации строек показал снижение стоимости строительства на 10%

Специалисты подсчитали эффекты от цифровизации столичных процессов управления стройкой. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил вице-мэр, система для автоматизации и управления строительными проектами позволила в 65 раз сократить сроки согласования документации и снизить стоимость строительства на 10%.

По словам Бочкарева, от систематизации и цифровизации выиграют все участники строительного процесса: появится прозрачность и скорость, также станет возможно избавиться от рутинных действий, увеличить скорость и экономическую эффективность процесса.

Как уточнил генеральный директор Фонда «Аметист Кэпитал» Андрей Тян, речь идет о системах, подобных решению Exon от российской компании «Гаскар Групп» (входит в единый контур «Аметист Групп»).

«Система состоит из 7 активно работающих модулей, которые применяются на разных этапах строительства от проектирования до передачи в эксплуатацию. Модули могут использоваться как экосистема для всех строительных процессов по объекту, так и по-отдельности», — отметил гендиректор «Гаскар Групп» Игорь Афанасьев.

По его словам, использование Exon позволяет сохранять высокий темп строительства домов по программе реновации, медицинских, спортивных объектов. Решение серьезно повышает прозрачность и управляемость, внедрить разработку можно всего за месяц на любом этапе строительства.

На столичных стройках уже применяется ряд цифровых решений от отечественных разработчиков, которые начинают интегрироваться друг с другом. Как отметил Андрей Тян, посредством комплексного внедрения и совместной интеграции возможно быстрее оцифровать всю строительную отрасль.

