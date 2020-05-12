Московские заказчики заключили контракты с бизнесом на 2,7 млрд рублей

В первом квартале на Портале поставщиков между московскими заказчиками и региональными предпринимателями заключено более 20 тысяч контрактов на сумму 2,7 млрд рублей. Тем самым создается единое экономическое пространство с равным доступом к городским закупкам для поставщиков из разных регионов.

Кроме того, на Портале для проведения закупок создан весь необходимый функционал. Максимально упрощен процесс создания личных кабинетов и разработан сервис выгрузки данных из единой информационной системы «Электронный бюджет».

Также во многих регионах проведены бесплатные обучающие семинары и круглые столы, напомнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

