Московские производители продуктов участвуют в «Продэкспо-2023»

В Москве производители продуктов для полезного питания, а также кондитерских изделий активно участвуют в международной выставке «Продэкспо-2023». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные компании выпускают все необходимые для полноценного рациона товары – молочную продукцию, детское питание, мясные и рыбные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия», - отметил он.

В целом в столице работают более 200 предприятий пищевой промышленности, которые составляют конкуренцию иностранным компаниям и в области продуктов питания для здорового образа жизни.

Так, например, на выставке представлены полезные батончики столичного бренда продуктов для здорового питания KICK YOUR ENERGY. Менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Анна Юдина рассказала о 20 видах такой продукции. А фабрика «БРПИ» презентовала свою новую линейку – мороженое, обогащенное витаминами.

