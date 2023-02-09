Московские производители продуктов участвуют в «Продэкспо-2023»
В Москве производители продуктов для полезного питания, а также кондитерских изделий активно участвуют в международной выставке «Продэкспо-2023». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Столичные компании выпускают все необходимые для полноценного рациона товары – молочную продукцию, детское питание, мясные и рыбные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия», - отметил он.
В целом в столице работают более 200 предприятий пищевой промышленности, которые составляют конкуренцию иностранным компаниям и в области продуктов питания для здорового образа жизни.
Так, например, на выставке представлены полезные батончики столичного бренда продуктов для здорового питания KICK YOUR ENERGY. Менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Анна Юдина рассказала о 20 видах такой продукции. А фабрика «БРПИ» презентовала свою новую линейку – мороженое, обогащенное витаминами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru