Московские экспортеры провели переговоры с бизнесменами в Алжире
Московские экспортеры провели 67 переговоров с иностранными дистрибьюторами в рамках бизнес-миссии в Алжирскую Народную Демократическую Республику, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Мероприятие было приурочено к форуму «Россия – Алжир: новые горизонты сотрудничества» и было организовано специалистами центра «Моспром».
«В ходе бизнес-миссии столичный производитель электрозарядных станций заключил соглашение с алжирским промышленным холдингом», – рассказал Овчинский.
Со своей стороны, генеральный директор компании «ГК Интермобилити» Даниил Титаренко рассказал, что предприятие подписало соглашение с алжирскими партерами о проведении пилотов по контролю за перевозками и интеграции умных светофоров.
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