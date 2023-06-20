Московские экспортеры провели переговоры с бизнесменами в Алжире

Московские экспортеры провели 67 переговоров с иностранными дистрибьюторами в рамках бизнес-миссии в Алжирскую Народную Демократическую Республику, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



Мероприятие было приурочено к форуму «Россия – Алжир: новые горизонты сотрудничества» и было организовано специалистами центра «Моспром».



«В ходе бизнес-миссии столичный производитель электрозарядных станций заключил соглашение с алжирским промышленным холдингом», – рассказал Овчинский.



Со своей стороны, генеральный директор компании «ГК Интермобилити» Даниил Титаренко рассказал, что предприятие подписало соглашение с алжирскими партерами о проведении пилотов по контролю за перевозками и интеграции умных светофоров.

